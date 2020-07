Messi está a um passo de garantir um dos seus troféus mais desejados

<script type="text/javascript" src="https://embed.dugout.com/v3.1/besoccer.js"></script>

A partida no estádio José Zorrilla será fundamental para o que o Barcelona siga vivo na Liga. Para isso, o conjunto azulgrana necessita da melhor versão de Leo Messi. E assim, o argentino poderá matar dois coelhos com uma cajadada só.

O Barça joga o campeonato e Messi a artilharia da competição nessas últimas rodadas. O argentino necessita marcar para garantir o troféu que tanto gosta.

O atacante argentino tem, até aqui, 22 gols no Campeonato Espanhol, quatro a mais que Karim Benzema (18), que marcou no último jogo do Real contra o Alavés.

Atrás estão nomes como Gerard Moreno (16 gols), Luis Suárez (15) o Iago Aspas (13).

Com quatro gols de vantagem sobre Benzema, Messi sabe que já tem uma mão no prêmio, garantindo aquela que seria a sua sétima conquista.

De qualquer forma, o argentino ainda estaria bem distante da Chuteira de Ouro. Lewandowski, Immobile, Werner, Haaland ou Cristiano o superam.