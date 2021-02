Messi está cansado dos rumores que o colocam no PSG

Depois de toda a confusão com o famoso burofax na última janela de verão, Messi disse que só tomará uma decisão sobre o seu futuro ao final da temporada.

Mesmo assim os rumores não param, e até cravam a ida do camisa '10' do Barcelona ao PSG, um dos poucos clubes com potencial financeiro que poderiam pagar o salário do craque.

Mas isso não é bem assim. Tanto que essas informações geraram um grande irritação por parte de Leo. O jornal 'Sport' destaca na sua capa o descontentamento do azulgrana.

A citada fonte assegura que o jogador nega de forma taxativa qualquer tipo de contato com o clube francês e insiste que só tomará uma decisão ao final da 2020-21.

Tudo começou com Neymar, depois Paredes e agora foi a vez de Di María. O PSG sonha em ter Messi e isso sim é uma realidade. Resta saber o que irá acontecer ao final da temporada.