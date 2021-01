Messi está pronto para a final

Leo Messi não esteve em campo na semifinal da Supecopa da Espanha contra a Real Sociedad e desde esse dia todos os alertas foram ligados no conjunto azulgrana.

O capitão está no centro do debate, já que se trata de uma final, um título importante diante da atual situação do Barça, cheio de problemas dentro e fora de campo.

No entanto, tudo está pronto para a final em La Cartuja e Leo, também. De acordo com informações do programa 'El Larguero' da 'Cadena SER', o atacante participou do treino da manhã nesse domingo e as sensações são positivas.

Koeman já deixou claro que será o próprio '10' que dirá se tem condições de ser titular ou não. Assim, o desejo de Messi deve pesar, já que ele "se vê titular nessa noite", pior para o Athletic.