Messi falou por todos os argentinos: "Nos deixa, mas não se vai porque Diego é eterno"

Diego Armando Maradona nos deixou aos 60 anos e a Argentino inteira está em luto, assim como o mundo do futebol. Entre seus compatriotas se encontra Leo Messi, que também prestou a sua homenage.

O atacante do Barcelona utilizou a sua conta oficial no Instagram para publicar uma emocionante mensagem de despedida a Maradona, com quem aprendeu e compartilhou grandes momentos.

"Um dia muito triste para todos os argentino e para o futebol. Nos deixa, mas não se vai, porque Diego é eterno", escreveu o atacante azulgrana.

"Fico com todos os lindos momentos que vivemos juntos e aproveito para enviar meus pêsames a toda sua família e amigos. Que descanse em paz", completou Messi.