Messi fora do Barcelona? Há tensão entre o argentino e o clube

A situação atual do Barcelona preocupa os torcedores culés, principalmente quando se fala sobre a insatisfação de Leo Messi. Com contrato válido até junho de 2021, as negociações sobre uma renovação estão travadas, como adiantou a 'Caderna SER', aumentando as especulações de que o camisa 10 deixará o Camp Nou em breve.

É verdade que Messi está triste e chateado com os úlimos acontecimentos no clube, mas isso não significa que ele queria deixar o Barça. O portal Goal apurou que o argentino não quer deixar o Barcelona, mas ele estaria, pela primeira vez, pensando nesta possibiidade caso as coisas não mudem.

O contrato do argentino acaba dias antes da eleição do novo presidente do clube. Josep Maria Bartomeu não agrada o camisa 10, assim como Eric Abidal e outros diretores. Messi é muito crítico das soluções que Bartomeu apresenta para resolver os problemas do Barcelona.

A negociação por um novo contrato foram paralisadas pois Messi quer esperar os próximos acontecimentos no clube. Quique Setién deve ser demitido em breve e há a expectativa de que o Barça contrate um jogador que divida com ele o protagonismo. O ex-companheiro Neymar é um dos mais cotados, assim como Lautaro Martínez.

Messi diversas vezes já expressou sua insatisfação com atitudes tomadas pelo presidente e a diretoria, chegando até a publicar em seu Instagram críticas a Abidal. A escolha de Setién para o cargo de treinador também não agradou o argentino, claramente exemplificada quando Messi deixou o auxiliar de Setién no "vácuo" na partida contra o Celta.