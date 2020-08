Messi ganharia 750 milhões de euros no City, diz jornal

A possível saída de Lionel Messi do Barcelona segue sendo a novela do momento nas manchetes do mundo do esporte. Um dos interessados em investir no argentino é o Manchester City, cuja proposta foi antecipada por 'Sport'.

Segundo o jornal espanhol, o grupo City ofereceu um contrato de cinco anos ao camisa 10. Três temporadas seriam disputadas pelo time de Manchester e outras duas, pelo New York City, uma experiência que promoveria a equipe da MLS e permitiria um fim de carreira confortável.

O total oferecido a Messi nesses cinco anos seria de 750 milhões de euros, ainda conforme 'Sport'. O valor seria dividido em cinco partes de 100 milhões de euros como salário, uma para cada ano. Os 250 restantes seriam pagos quando ele assinasse com o time dos Estados Unidos.

A explicação para esse esquema está na necessidade dos ingleses evitarem problemas com o 'Fair Play Financiero'. Dividindo as quantias em diferentes períodos e clubes, o investimento respeitaria os limites de gastos estabelecidos pelas autoridades do esporte.

Inter de Milão e Paris Saint-Germain também surgiram nos últimos dias como candidatos a contratar o camisa 10 e, mais recentemente, a Juventus de Turim se juntou a essa lista de gigantes europeus.

Ainda há um obstáculo envolvendo o pagamento da cláusula de rescisão de 700 milhões de euros. O argentino alega que está livre para deixar o Camp Nou, mas clube e La Liga dizem que há multa - entenda o impasse entre Messi e Barcelona.

O camisa '10' tem contrato válido até junho de 2021 e sua saída gratuita é mais do que improvável. Além de bancar uma compra cara, quem quiser contar com o craque deverá bancar o alto salário do argentino.