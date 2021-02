"Messi gera um terço dos lucros do Barça"

O candidato à presidência do Barcelona e ex-presidente máximo 'culé' Joan Laporta falou em entrevista ao 'RAC-1' sobre o tema do fim de semana, o mega-contrato revelado por 'El Mundo' de seu amigo Leo Messi com o Barcelona.

"Farei o meu melhor para ele continuar. Tenho indícios de que ele está bem em Barcelona, ​​quer ficar e precisa confiar num projeto esportivo", explicou, ao reconhecer que lhe enviou uma mensagem de ânimo após o vazamento.

“Enviei a ele uma mensagem, o encorajei e disse para ele não prestar atenção a estas notícias, pois todos os 'culés' querem que ele continue. Não vou entrar para dizer se ele me respondeu ou não” continuou Laporta.

Laporta passou a analisar o peso do argentino no Barça, embora tenha prometido não fazer isso: "A situação do Barça não é causada pelo contrato de Leo. Messi gera mais lucros do que despesas. Fizemos um estudo e gera cerca de um terço dos lucros totais do Barça".

“Não é só o retorno econômico, é também o emocional e eesportivo. Além da Liga dos Campeões, dos gols, do 2-6 no Bernabéu, mostrar a camisa no campo do Real Madrid, a repercussão mundial que tem, os rivais estão com medo... ", continuou elogiando o argentino, antes de se abrir:" De 2004 a 2019 conquistamos 35 títulos e o Madrid, 22. E isso, em grande parte, graças a Leo Messi. Sem ele, não teríamos ganho tanto".