Messi, Iniesta e Xavi: Barça dominava a Bola de Ouro há dez anos

Em 6 de dezembro de 2010, foi uma manhã tranquila na Ciutat Esportiva, com Pep Guardiola se preparando para receber Rubin Kazan no último dia da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Então veio a notícia: o pódio da Bola de Ouro seria composto exclusivamente por jogadores do Barcelona. Lionel Messi, Andrés Iniesta e Xavi Hernández, todos formados em La Masia, foram os três finalistas do prêmio que reconheceu o argentino melhor jogador do mundo.

Confira no vídeo acima imagens da época em que o trio de protagonistas comandava o gigante catalão em tempos gloriosos, fazendo por merecer a indicação dominante na disputa do troféu da revista 'France Football'.