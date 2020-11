Messi já sente o peso do calendário

O Barelona somou o seu quarto tropeço seguido na Liga (Sevilla, Getafe, Real Madrid e Alavés) en Mendizorroza em uma partida na qual criou bastante, mas não calibrou a pontaria. Uma dessas partidas em que Leo Messi costuma aparecer, ele bem que tentou, mas não conseguiu mudar a história do jogo.

A pandemia deixou o calendário ainda mais apertado, principalmente para aqueles jogadores que, além da Liga e Champions, devem cumprir compromissos com as suas seleções. E Leo Messi pode ter começado a sentir o calendário.

Aos 33 anos, o '10' disputou todos os minutos possíveis tanto com o Barça como com a Argentina. Dez jogos seguidos em pouco mais de um mês. Messi não entrou no rodizio de Ronald Koeman e nem no de Lionel Scaloni na 'Albiceleste'.

Tanto seu rendimento como seus números estão diminuindo. Soma quatro gols nessa temporada - três com o Barça e um pela Argentina - e todos eles foram de pênalti.

Com liberdade de movimentos em campo no 4-2-3-1 de Koeman, Messi não consegue ser tão decisivo e muitos já se perguntam se ele deveria ser poupado.