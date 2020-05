"Messi jogaria na Argentina se não fosse pela insegurança"

O ex-jogador Maximiliano Biancucchi, primo de Leo Messi, disse na quarta-feira que "se não fosse pela insegurança que vive o país" o atacante do Barcelona jogaria na Argentina.

"As raízes que ele tem com Argentina é um amor que as pessoas não compreendem. Ele é sempre considerado espanhol… Agora, ele é argentino, na sua maneira. Ele passa as suas férias aqui, casou em Rosario. Se não fosse pela insegurança que país tem não tenho dúvidas que ele iria jogar na Argentina. Para mim, isto é algo que não falei com ele, o tema da insegurança poderá afetar a sua decisão na hora de voltar", disse Biancucchi em declarações a Radio Club Octubre'.

'Maxi', agora agente de jogadores, disse que o seu 'sonho' é ver Messi com a camisa do Newell's Old Boys, mas considerou "complicado" que isso aconteça.

"É difícil. Imagine que Messi jogue um clássico, as crianças precisam ir para a escola. A cidade é um inferno", afirmou.

Biancucchi também assegurou que o seu primo realiza muitas ações solidárias na Argentina que não 'saem na imprensa' por decisão do capitão da ''Albiceleste'.