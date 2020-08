Messi liberado e Dembelé de volta contra o Bayern de Munique

Após superar o Napoli com show de Messi e avançar às quartas de final da Liga dos Campeões, o Barcelona volta suas atenções ao Bayern de Munique. O confronto colocará frente à frente dois clubes de muita tradição na competição, com cinco títulos cada. É verdade que os bávaros são considerados favoritos pela temporada incrível que fizeram, mas durante a preparação para a partida, o Barça teve boas notícias sobre Lionel Messi e Ousmane Dembelé.

Após marcar o segundo gol da partida contra o Napoli, o craque argentino roubou a bola de Kalidou Koulibaly e sofreu pênalti com uma forte entrada do zagueiro na grande área. Apesar de ter continuado na partida, o camisa 10 estava claramente com fortes dores - ele nem cobrou a penalidade - e virou a grande preocupação para o duelo contra o Bayern.

O seis vezes melhor do mundo tem participado normalmente dos treinos, embora esteja com um curativo no tornozelo esquerdo. Mesmo assim, Messi está bem e está liberado para mais um grande confronto contra o Bayern de Munique na Champions League.

Além de Messi, Ousmane Dembelé animou a comissão médica do Barcelona. O francês está sem jogar há seis meses, desde sua última lesão, uma ruptura no tendão do bíceps femoral da perna direita. Porém, o jogador também está de volta aos treinos e vem mostrando que está recuperado.

Setién mostrou-se cauteloso na semana passada antes do jogo contra o Napoli e não quis utilizar Dembélé e arriscar uma nova contusão. Mas tudo indica que o francês de 23 anos viajará para Portugal, onde acontece a partida, na quinta-feira de manhã.

Após as atividades da próxima quarta-feira (12), o Barcelona irá divulgar a lista de relacionados para a fase final da competição, e Dembelé deve ser a grande novidade. Com isso, a única ausência certa dos catalães fica por conta de Samuel Umtiti, que segue sofrendo com problemas no joelho direito.

O Bayern por outro lado, segue com força máxima e também poderá contar com Philippe Coutinho, que ainda pertence ao clube catalão. A partida decisiva acontece na próxima sexta-feira (14), às 16h (de Brasília).