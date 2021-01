Messi marca dois e amplia vantagem contra o Granada

Após o polêmico gol de Griezmann, que abriu o placar para o Barcelona na casa do Granada, Lionel Messi entrou em ação para encaminhar a conquista dos três pontos.

O segundo gol do time catalão saiu em lance aos 34 minutos. A jogada teve início com o atacante francês, que arrancou pelo meio de campo e acionou o argentino na entrada da área.

O camisa 10 deu um toque para dominar e dois para ajeitar a bola antes de chutar no ângulo superior direito do goleiro Rui Silva. Indefensável. Logo em seguida, ele faria seu 11º gol na temporada.

Já aos 41 minutos de jogo, Messi fez mais um gol com estilo. Em cobrança de falta centralizada e muito próxima à linha da grande área, o argentino surpreendeu a mandar um chute rasteiro no canto do goleiro, que tinha a visão encoberta pelos demais jogadores.