Messi, Mbappé e o efeito dominó

A pandemia provocada pelo coronavírus (SARS-CoV-2) continua forte, complicando a vida de famílias, governos, empresas, clubes de futebol... Em relação a esse último, as diretorias fazem o que podem para minimizar a perda de receita.

Os grandes clubes estão passando por dificuldades e o ritmo e os valores das contratações não são os mesmo. No entanto, há um jogador que pode agitar o mercado ao final da temporada: Leo Messi.

É curioso imaginar que o futuro de Leo Messi possa estar relacionado ao de outros vários jogadores como Mbappé, Vinicius, Salah ou Agüero, como destaca o diário 'Marca'.

A decisão de Leo Messi pode gerar um verdadeiro efeito dominó no mundo do futebol. Com PSG ou City pendentes do craque argentino, uma ida a Paris poderia obrigar Nasser Al-Khelaïfi a negociar Mbappé.

A citada fonte aponta que o Real Madrid aguarda o desfecho do '10' do Barcelona para ir com tudo em busca do '7' do Paris Saint-Germain. E, caso consiga convencer Mbappé a jogar no Bernabéu, teria que se desfazer de algúem, e o mais cotado é o brasileiro Vinicius.

Vini não conta com a confiança de Zidane, não recebe muitos minutos e poderia buscar o seu espaço em outro lugar. Outro nome que poderia mudar de clube é Mo Salah, diante do interesse do Liverpool no jovem talento francês.

Mas tudo isso poderia mudar completamente se, ao final, for o Manchester City quem consiga os serviços de Messi. Guardiola sente falta do craque e a sua contratação, como destaca o diário 'Marca', empurraria Agüero para fora do Etihad. Leo Messi é a chave de tudo.