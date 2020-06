"Messi me disse que nos ia meter sete"

A partida de ida entre Barcelona e Mallorca teve um pequeno desentendimento entre Vicente Moreno e Leo Messi. O treinador do Mallorca revelou o que foi dito.

"Há um momento com Messi, que passou despercebido no jogo. Houve uma falta que, depois de ver as imagens, se nota que é falta. É preciso reconhecer. Mas naquele momento a mim não me pareceu. Eu disse ao árbitro e Messi não gostou. Houve uma troca de palavras com ele", disse em entrevista ao canal de Youtube de Edu Pino.

"O engraçado foi no caminho para os vestiários. Messi se virou e me disse: ‘Vamos meter sete em vocês’. Disse também ao Luis Suárez: ‘temos que marcar sete neles’. Não marcaram sete, mas ele marcou três gols. É o melhor do mundo. No final desse jogo, os meus jogadores me disseram que a culpa da derrota era minha porque tinha irritado o Messi, revelou o treinador.

Vicente Moreno e Messi voltarão a se encontrar nesse sábado pela 28º rodada de LaLiga. Agora, sem a presença da torcida, será mais fácil ouvir as conversas entre os dois.