Messi medita continuar no Barça

Um giro de 180º no 'caso Messi': seu próprio pai deixou claro que o camisa '10' está analisando a possibilidade de continuar no Barcelona por uma temporada mais.

Flagrado por jornalistas, o argentino foi perguntado sobre se existia a possibilidade de Messi continuar no Barça e respondeu com um 'sim'.

O agente do craque também revelou que 'a reunião com Bartomeu foi muito boa', indicando que os ânimos estão mais calmos. No entanto, de acordo com o jornalista Martín Arévalo da 'TyC' o principal motivo é o valor da multa.

"Há 90% de chance de Messi continuar em Barcelona. Messi está avaliando seriamente ficar em Barcelona até 2021 e sair pela porta grande no fim do seu contrato", revelou a citada fonte.

Messi é o grande ídolo do Barcelona, clube que defende desde os 14 anos de idade. É claro que uma saída pela porta dos fundos arranharia a sua imagem, algo que jogador pretende proteger.

O valor da multa rescisória de Leo Messi é de 700 milhões de euros, uma quantia que nenhum clube do mundo poderia desembolsar em tempos de crise.

Cumprindo o seu contrato com o Barcelona, Messi ficaria livre na temporada 2021-20 e poderia assinar por qualquer clube.