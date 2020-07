"Messi na Inter? Isso é uma fantasia, não é nosso objetivo"

A imprensa italiana voltou a falar sobre uma possível saída de Leo Messi do Barcelona com destino a Inter de Milão. 'RAI' assegurou até que o pai do argentino iria se mudar para Milão.

'La Gazzeta dello Sport', na sua capa de sexta-feira, trouxe uma imagem do jogador do Barcelona ao lado da 'duomo' de Milão e o texto: "Inter-Messi, por que não?".

O rumores foram ganhando força, tanto que Giuseppe Marotta, CEO do conjunto 'nerazzurri', precisou desmenti-los em declarações a 'Sky Sport'.

"É futebol de fantasia, não é o nosso objetivo. Messi está focado em continuar a sua carreira no Barcelona e eu acho que não restam dúvidas disso", disse o dirigente.