Messi não aguenta mais: "O tio de Griezmann? Estou cansado de ser o problema de tudo"

Nessa quarta-feira, Leo Messi voltou a Barcelona após os seus compromissos com a Seleção Argentina pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar 2022. Ao sair do aeroporto, o craque era esperado por vários jornalistas.

Um deles pergutou ao '10' sobre as palavras do tio de Griezmann, que acusou o craque de ser um ditador no vestiário do Barça. No meio da confusão, Messi mostrou o seu descontentamento.

"Estou um pouco cansado de ser o problema de tudo no clube", disse um Leo Messi com cara de poucos amigos e cansado de ser notícia negativamente no Barcelona.

Leo ainda reclamou dos impostos de que teve que pagar na volta a cidade onde vive. "Ainda por cima, depois de 15 horas de voo, encontro com os do Fisco. É uma loucura".

Depois dessas palavras, o argentino conseguiu se desvincular dos jornalistas e entrou no carro dirigido pela sua esposa Antonela Roccuzzo.