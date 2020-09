Messi não compareceu aos testes deste sábado

Depois de confirmar que continuará no Barcelona por mais uma temporada, Leo Messi era esperado com ansiedade na manhã deste sábado na Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí, onde os médicos do clube fariam o teste de coronavírus.

No entanto, veículos da imprensa espanhola como 'AS', 'Mundo Deportivo' e 'Marca', afirmam que o argentino não apareceu. O próprio clube publicou no Twitter uma imagem do treino deste sábado e citou Iñaki Peña, Miranda, Aleñá, Pedri e Riqui Puig como os únicos que reitegraram o grupo.

O exame PCR é necessário para que o jogador retorne aos trabalhos do grupo sem risco de contágio de coronavírus. Com isso, Messi deverá atrasar o começo das atividades da pré-temporada.

Os jornais espanhóis ainda não descartam o fato de que o teste pode ser feito em outro lugar, inclusive na casa do atleta. Seja como for, a torcida do time catalão terá de esperar um pouco mais para rever o camisa 10 após a confirmação de sua permanência.

Devido ao dia de descanso que o Barcelona tem nesse domingo, será necessário aguardar até a segunda-feira para que o argentino comece a trabalhar sob o comando de Ronald Koeman em um novo projeto no Camp Nou.