Messi não é um sonho proibido para a Inter, diz ex-presidente

O presidente da Inter de Milão sonha com a contratação de Leo Messi há anos e ainda não conseguiu concretizar isso. Massimmo Moratti é declaradamente um fã do argentino e ainda não descarta uma possível ida do craque à Itália para se juntar ao clube, principalmente agora que o jogador está perto do fim do contrato com o Barcelona.

"Creio que não é um sonho proibido, de forma alguma", disse Moratti sobre Messi vir algum dia a vestir a camisa da Inter. "Talvez não tenha sido antes dessa desgraça [coronavírus]. Messi está na reta final de seu contrato e certamente seria um esforço tremendo para o clube trazê-lo aqui.", disse o presidente em entrevista à Radio Rai.

"O contexto atual pelo qual estamos passando não sei se algo muda para positivo ou negativo, mas acho que veremos coisas estranhas no final do ano", completou.

Sobre o interesse que o Barcelona tem em Lautaro Martínez, Moratti não descarta que Messi pode entrar na negociação no futuro em uma troca dos jogadores.

"Lautaro é um menino muito bom que se preocupa com sua carreira. Mas vamos ver se ele fará parte de uma negociação em que cheguem jogadores importantes, como Leo Messi", disse o presidente da Inter.

O contrato do argentino com o clube catalão acaba em 30 de junho de 2021, mas há uma clausula que permite que o atleta saia sem custos já na próxima janela de transferências. Messi já falou sobre o interesse de se aposentar no Barça mas os atritos recentes com a diretoria vêm desgastando a relação dele com o clube.