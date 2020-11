"Messi não está satisfeito no Barça, eu adoraria vê-lo no City"

Todo mundo fala sobre Leo Messi. O futuro do argentino está na boca de todos depois que ele explodiu recentemente. "Estou cansado de ser o problema de tudo", disse ele quando o tio de Griezmann o acusou de ser um ditador no vestiário 'culé'.

Essa foi a gota d'água. Pablo Zabaleta conhece muito bem Messi, pois jogou com ele na 'Albiceleste'. O ex-jogador do West Ham e do Manchester City, entre outros, deu sua opinião sobre o momento em que o craque está passando.

Zabaleta não vê Messi muito feliz. "Há várias coisas que fazem com que Leo não esteja passando por um momento de felicidade... Ele só é feliz em campo", disse à 'Radio Marca'.

"Desejo sinceramente que ele encontre a felicidade... vamos ver se no Barça. Messi é um vencedor, um competidor. Ele quer o melhor para o seu clube", continuou o seu compatriota.

Zabaleta se permitiu aconselhar Messi sobre um possível destino: “Sei que ele não está gostando desta situação. Deve estar pensando o que é melhor para o futuro e que o Barça volte à normalidade para conquistar títulos. Não sei os planos que o City vai ter, nem a ideia do Messi. O melhor é que ele se concentra no agora, mas se ele quiser mudar de clube no futuro, ficaria animado se ele fosse para o City".