"Messi não estará em alto nível daqui a quatro anos"

Leo Messi continua sendo a marca do Barcelona, o guia do elenco aos 33 anos. O argentino tem que renovar porque o seu contrato expira em 2021 e resta saber porque quanto tempo será a renovação.

O 'Loco' Gatti' analisou no programa 'El Chiringuito' o atual momento do craque argentino e o que podemos esperar do futuro de Messi.

O comentarista e ex-goleiro não ve Messi em alto nível nos próximos quatro anos. "Em quatro anos, Messi vai ter 37... Em alto nível não vai poder jogar por mais quatro anos. Se tem dificuldades agora...", disseo o 'Loco'.

Hugo Gatti explicou que o seu rendimento diminuirá como aconteceu com Maradona e como acontecerá a todos os jogadores de futebol, como é lógico.

"Antes marcava, chutava... e agora já não é assim. Maradona fazia o mesmo, mas quando envelheceu não conseguia mais. É normal, não somos Deus", concluiu.