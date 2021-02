"Messi não obrigou ninguém a assinar aquele contrato"

Se alguém conhece bem o Barcelona, ​​é Hristo Stoichkov. Estrela nos anos 90 no 'can Barça', o búlgaro não foi apenas um jogador a mais e absorveu bem a filosofia 'culé' a ponto de sentir as cores do clube mais do que qualquer um nascido em Barcelona.

A ex-estrela falou no 'BeIN Sports' sobre o momento atual do Barcelona sob o comando de Ronald Koeman, seu ex-parceiro no 'Dream Team' de Cruyff nos anos 90.

"Conheço ele bem e confio nele. Ter um corpo técnico que jogou futebol e no Barcelona é muito importante. Os jovens têm que aprender com ele", disse elogiando o ex-jogador, com quem mantinha uma boa relação em seu tempo.

De imediato, Leo Messi passou a ser o centro da entrevista: "Não entendo as críticas por conta do contrato. Messi nunca obrigou ninguém a assinar um contrato desse calibre".

Stoichkov espera que o próximo presidente do Barcelona consiga convencer o argentino de que o mais adequado é permanecer na equipe: "O próximo presidente tem que propor algo concreto a Leo".

Por fim, avaliou a vitória sobre o Alavés, um 5-1 que, sem dúvida, servirá para encher os 'culés' de confiança. "A vitória sobre o Alavés é importante para recuperar o espírito vencedor do Barcelona", disse um ex-jogador que já espera pelo PSG.