"Messi não pode sozinho, também precisa de ajuda"

O técnico do Barcelona, ​​Ronald Koeman, apareceu na coletiva de imprensa antes do jogo da LaLiga contra o Sevilla e quis separá-lo do jogo de volta das semifinais da Copa do Rei.

“São coisas diferentes. Amanhã é o campeonato e quarta-feira é a Copa. Temos que tentar ganhar as duas, embora já saibamos o resultado da partida de ida. Temos que continuar na sequência e somar pontos para pressionar os que estão no topo", começou o treinador.

O zagueiro Araujo voltou à lista e Koeman garantiu que "todos têm chances de jogar" no sábado: "Araujo fez uma boa temporada e aprendeu muito. Ele tem qualidade e físico, mas precisa melhorar seu jogo com a bola. Ele contribui com muitas coisas".

O holandês não gostou que lhe perguntassem se foi uma semana importante para o Barcelona e disse que é para todos. “Parece que só a gente está jogando jogos importantes. Este fim de semana os do topo se enfrentam e há pressão para todos. Se é treinador do Barcelona, ​​a pressão existe em todos os jogos, só tenho que aceitar. Sempre há tempo para analisar e falar sobre o futuro", continuou.

Sobre as eleições, Koeman disse que não é ele quem deve votar: “Os candidatos estão aparecendo todos os dias e cada um tem a sua história. Tenho de esperar e os sócios têm de decidir”.

Para Koeman, Leo Messi não pode fazer tudo sozinho. “Ele tem 18 gols e os outros atacantes juntos têm o mesmo número. Ele precisa de ajuda porque os veteranos nem sempre podem fazer tudo sozinho. Nem sempre é preciso pedir ajuda aos melhores ou mais velhos porque a responsabilidade é da equipe".

O treinador do Barça disse que já analisou a partida contra o Elche e que está pronto para os próximos dois jogos. O fim da coletiva de imprensa terminou com Ronald Koeman sangrando pelo nariz e a transmissão foi cortada imediatamente, mas não foi nada sério.