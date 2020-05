"Messi não quis deixar o Barça, nem tudo é dinheiro"

A Inter sempre sonhou com Leo Messi. Em distintos momentos o argentino foi relacionado ao conjunto italiano, mas o astro do Barcelona nunca se moveu do Camp Nou.

"Sim, nos movimentamos com determinação, mas Leo não queria sair do Barcelona. Ele ficou muito agradecido, mas o aspecto econômico nem sempre vem em primeiro lugar", disse Marco Branca em declarações a 'TMW Radio'.

Pep Guardiola chegou e fez de Messi seu grande líder ofensivo. Paralelamente, Branca montou uma equipe que dois anos depois ganhou a tríplice coroa, com José Mourinho no comando.

"A chave dessa temporada histórica é simples. Contratamos jogadores furiosos, porque foram dispensados dos respetivos clubes. Queriam mostrar qualidade', comentou.