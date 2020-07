"Messi? Não tenho dúvidas de que renovará"

A palavra de Bartomeu no Camp Nou é praticamente sagrada. O presidente do Barcelona concedeu entrevista em que falou sobre o futuro imediato do clube e sobre uma das questões que mais preocupa a torcida, Leo Messi.

Ele garantiu que o argentino permanecerá. "Ele disse muitas vezes que quer se aposentar aqui e não tenho dúvidas de que renovará", afirmou em 'Mundo Deportivo'.

No entanto, a renovação de Messi não é a maior prioridade para Bartomeu. "Para mim, é de Ter Stegen. Não apenas por sua qualidade, mas também por sua personalidade. É um pilar do vestiário e do futuro", disse ele.

Outro nome importante é o de Luis Suárez, quem o presidente diz ter um "contrato que, dependendo do número de partidas que ele joga, renova automaticamente para a temporada 2021-22". Seu substituto, em princípio, seria Lautaro Martínez, mas Bartomeu confirmou que "a questão está parada" e afastou o retorno de Neymar. "Se eles não vierem em uma troca de jogadores, é muito difícil que venham", destacou.

Josep Maria Bartomeu confirmou que não tem planos de convocar eleições antecipadamente. "Farei o que dizem os estatutos. Seria uma irresponsabilidade deste conselho em uma situação de crise devido à pandemia que afeta o Barça e os grandes clubes. Muitas decisões precisam ser tomadas para garantir a sustentabilidade no futuro", explicou.

O presidente aposta em alguém da casa. "Se novas pessoas viessem, não saberiam como as coisas estão indo. Agora, com essa pandemia, você precisa ter a tranqüilidade de fazer um bom trabalho para ser sustentável", acrescentou.

Bartomeu ressaltou os prejuízos com a crise. "Se alguém pensa que a pandemia não afeta o Barça, está errado. É o clube europeu que mais ganha dinheiro e é o mais afetado. Isso torna esse mercado complexo. É por isso que não podemos pedir aos jogadores que adaptem seus salários para novas receitas e também investir em jogadores ", explicou.