Messi não 'tirou' Ronaldinho da prisão no Paraguai - mas de onde surgiu o boato?

Lionel Messi usou as redes sociais nesta quinta-feira para desmentir o rumor de que teria pago a fiança milionária que tirou Ronaldinho Gaúcho, seu ex-companheiro de Barcelona, da prisão no Paraguai.

Quem soltou essa "informação" e revoltou o craque argentino foi a emissora de TV por assinatura TNT Sports, do país natal do camisa 10.

A bronca de Messi foi ainda maior porque o mesmo canal repercutiu recentemente outras duas especulações envolvendo o atual melhor do mundo: uma dizia que ele deseja se transferir para o Newell's Old Boys e outra que ele pode acertar com a Inter de Milão.

"O que disse este mesmo canal sobre o Newell's há algumas semanas também é falso. Menos mal que ninguém acredita neles", disparou Messi em uma mensagem no "stories" do Instagram. Ao fundo, imagem das "bombas" da TNT que falavam sobre sua possível ida à Inter e sobre Ronaldinho ("mentira 1" e "mentira 2") e a hashtag #fakenews.

Depois da postagem de Messi, a TNT Sports usou as redes sociais para afirmar que a "notícia" do envolvimento do jogador no caso Ronaldinho era apenas parte de um quadro de humor e pediu desculpas. "Acreditamos que Messi não viu o vídeo, onde se nota claramente que é uma brincadeira", diz um apresentador da emissora na mensagem.

ACLARACIÓN DE TNT SPORTS

La sección LA BOMBA es un segmento de #CNNDeportes que todos disfrutamos mucho, hecha para reírse y divertirnos. La tomamos con mucho humor.

Pedimos disculpas. No había mala intención. pic.twitter.com/xKusYlUfFI

