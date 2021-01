Messi não treina e é desfalque provável para a final

Lionel Messi foi desfalque na semifinal da Supercopa da Espanha devido a problema no bíceps femoral de sua perna esquerda, incômodo sobre o qual Ronald Koeman já falou em coletiva de imprensa.

Um dia depois da partida, o jornal 'AS' afirmou que o capitão intensificaria seus trabalhos até o último minuto antes da grande decisão com o objetivo de se recuperar a tempo.

No entanto, nesta sexta-feira, o pessimismo em relação à presença do argentino aumentou. Segundo informação de 'Marca', ele não participou do treinamento da equipe e a tendência é de que ele fique de fora da disputa do título.

O Barcelona volta a treinar na véspera da decisão, marcada para o domingo (20h na hora portuguesa e 17h no horário de Brasília). Caso Messi não participe dos exercícios do sábado, sua ausência contra o Ahtletic estará praticamente confirmada.