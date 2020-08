Messi negou três vezes cumprimentar o árbitro no fim da partida!

Um gesto feio realizado por Messi no final do jogo. Ao saudar o resto dos jogadores do Napoli, o camisa 10 se recusou a apertar a mão de Çakir, o árbitro da partida.

As imagens deixaram isso claro. Enquanto o árbitro turco lhe oferecia a mão para cumprimentá-lo, Leo Messi mostrou o dedo indicador da mão esquerda em negação.

O capitão do Barcelona acabou zangado com Çakir por duas ações específicas. Em uma delas, o árbitro anulou um gol do argentino por conta de mão ao dominar a bola com o peito, ação que demorou vários minutos a apontar o VAR e foi finalmente anulada.

Leo Messi também se aborreceu com o chute que Koulibaly lhe deu na área, involuntariamente, e que Çakir não viu de primeira. O argentino estava deitado há cinco minutos e sentia dores por causa do chute do senegalês. O árbitro teve que ir à televisão e assistir várias vezes para dar o pênalti.

Messi tem péssimas lembranças de Çakir. O turco foi o encarregado de apitar o jogo em Anfield que provocou, na última temporada, a eliminação do Barcelona após um desastre histórico.