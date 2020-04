Bartomeu diz que o COVID-19 não frustra as negociações do Barça

O coronavírus vai parando o mundo, mudando a rotina de países e instaurando uma crise financeira sem precedentes. Obviamente, o mundo do futebol não está distante dessa nova realidade.

Mesmo depois de anunciar uma redução salarial de 70% nos contratos dos seus atletas, o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu disse que a situação financeira não será um problema na janela de contratações.

“A direção de futebol segue trabalhando para preparar uma equipe, embora nesta janela de verão (europeu) se preveja operações de troca, não haverá tanto dinheiro, mas haverá mais troca de jogadores”, disse em entrevista ao 'Mundo Deportivo'.

“Não posso falar de nomes, mas o Barça estará no mercado disposto a fazer as operações que sejam convenientes”, completou.

Bartomeu insistiu na narrativa de que a situação economica não afetará nos negócios do clubes.“Que a arrecadação diminua, como no mundo todo, não faz com que deixemos de ser o clube que mais arrecada no mundo”, analisou.

“Messi já falou várias vezes que quer terminar a carreira esportiva no Barça, por isso não nos preocupa. Mas teremos que sentar para chegar a um acordo no momento adequado."

“É claro que não conseguiremos chegar ao 1,050 bilhão de euros de arrecadação previstos, mas até fevereiro estávamos bem acima do previsto para o mês", concluiu.