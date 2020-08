Messi no Barcelona: os recordes históricos, títulos e melhores temporadas

As notícias indicam que Lionel Messi parece estar cada dia mais longe do Barcelona. O craque argentino, cria de La Masia, pode estar a viver seus últimos dias como atleta da equipe catalã. A imprensa europeia afirmou que o camisa 10 do Barça formalizou um pedido de saída imediata do clube, e quer uma rescisão unilateral, citando uma cláusula em seu contrato.

O jogador, dono de um dos maiores salários do mundo esportivo atual, já é citado como possível novo jogador do Manchester City, onde se reencontraria com Pep Guardiola. Como já era de se esperar, a notícia causou um forte impacto no mundo esportivo e deve ocupar os jornais esportivos nos próximos dias.

Os títulos seguiram Messi em quase 20 anos como jogador profissional. Para exemplificar o que o Barcelona pode perder, caso veja o seu camisa 10 deixar o Camp Nou, a Goal mostra os títulos, as principais premiações e alguns dos mais impressionantes números de Lionel Messi no Barcelona.

Principais números

Ao total, o craque argentino participou de 731 jogos oficiais com a camisa do Barcelona, contando La Liga, Champions League, Copa do Rei, Supercopa da Espanha, Supercopa da Uefa e Mundial de Clubes. O Barça é o único clube que o camisa 10 defendeu profissionalmente em sua carreira até aqui.

Nesses 731 jogos, Messi fez 634 gols e deu 254 assistências, ou seja, ele participou diretamente de 888 gols do Barcelona.

Em toda a história, o Barça marcou 9.866 gols. Se Messi anotou 634 desses, isso equivale a dizer que o argentino fez 6.42% dos gols de toda a história do tradicional clube catalão.

Além disso, ele é o recordista de artilharia no campeonato espanhol. O argentino terminou como maior goleador em sete oportunidades. Como se não bastasse, ele também é o jogador que mais marcou gols na história do certame: foram 444 gols.

Messi também é o jogador que mais vezes disputou a partida entre Barcelona e Real Madrid. O 'El Clasico' já teve o camisa 10 em campo 43 vezes. Mais do que estar em campo, 'La Pulga' também é o maior artilheiro do confronto ao marcar 26 gols contra os merengues.

O primeiro gol de Messi foi marcado em 1 de maio de 2005, na vitória por 2 a 0 sobre o Albacete. O último, até agora, foi registrado em 8 de agosto, na vitória por 3 a 1 sobre o Napoli na Champions League.

Tìtulos

O camisa 10 conquistou 34 títulos de primeira grandeza com a camisa culé. Ele foi protagonista em quatro das cinco conquistas de Champions League da história do Barça.

Veja a lista de títulos:

- 4 Uefa Champions League

- 10 La Liga

- 3 Mundial de Clubes

- 6 Copa do Rei

- 8 Supercopa da Espanha

- 3 Supercopa da Europa

Melhores temporadas

A melhor temporada de Lionel Messi, pelo menos em números, foi a 2011/12. O craque participou de 60 jogos, fez 73 gols e deu 35 assistências. Os números expressivos não foram suficientes para que ele conquistasse a Champions League nem a LaLiga, mas o levaram a conseguir a cobiçada Bola de Ouro.

Mas a melhor temporada, pensando em conjunto, de Messi foi a campanha 2010/11. O argentino marcou 53 gols, mas conquistou La Liga, Champions League e a Supercopa da Espanha.