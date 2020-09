"Messi no Real? É preciso ter colhões para isso"

Leo Messi nunca esteve tão perto de deixar o Barcelona. Jorge Messi, seu pai e agente, confirmou que a sua continuidade é algo bem difícil de acontecer.

Vários jogadores comentaram a situação do camisa '10', entre eles, Toni Kroos que deixou claro que não sentirá tanta falta do argentino no Campeonato Espanhol.

"Não ficarei triste se Messi sair. Ele é um dos melhores jogadores de todos os tempos, a arma total do Barcelona. Não lamentaríamos se ele fosse embora", disse o jogador alemão em entrevista ao podcast 'Einfach mal Luppen'.

"Messi no Madrid? Acho que não, é preciso ter colhões para isso", disse o alemão. "Não sei o que pode acontecer, mas não é uma garantia para nós que vamos vencer por causa disso", completou.