Messi, nomeado o maior criador de jogadas da década

Leo Messi deixou gols para serem lembrados por todo o mundo do futebol mundial. Suas jogadas são pura história, mas além do sucesso na cara do gol, sua influência no jogo em equipe na construção é tão importante quanto balançar a rede.

O IFFHS o nomeou como o melhor 'playmaker' da década. Este prêmio o reconhece como o grande criador do jogo ofensivo nos últimos dez anos, nos quais reinou com o Barcelona em termos de desempenho e títulos.

O craque argentino conquistou o prêmio em 2015, 2016, 2107 e 2019, e ficou em segundo lugar em 2011, 2014, 2018 e 2020. Além disso, o segundo jogador do ranking é seu ex-companheiro de equipe, Andrés Iniesta.

Depois de dois primeiros lugares formados por jogadores criados na base 'culé', Modric fecha o pódio. Jogadores como De Bruyne, Toni Kroos, Neymar e David Silva, entre outros, estão entre os 20 primeiros.

Outros nomes a destacar na lista são Pirlo, Isco, Yaya Touré e Schweinsteiger. A Espanha é quem mais tem jogadores com um total de cinco, os três já citados mais Thiago e Xavi