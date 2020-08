Messi, o décimo super craque a deixar o Camp Nou sem um final feliz?

A possível saída de Leo Messi do Barcelona deixou o mundo do futebol perplexo. Ninguém esperava que um dia esse momento poderia acontencer.

No entanto, não seria nenhuma novidade pelos lados do Camp Nou. O diário 'Marca' elencou alguns casos de jogadores que não terminaram com um final feliz a sua passagem pelo Barcelona.

Ronaldinho

A saída de Ronaldinho é um dos tristes episódios do clube. A vida extra-campo afastou o brasileiro do topo do mundo do futebol. Acabou deixando o clube azulgrana em troca de 25 milhões de euros com destino ao Milan.

Ronaldo

Ronaldo chegou em 1996 ao Camp Nou, marcou 47 gols em 49 jogos e se tornou ídolo de vários jovens 'culés'. Mas o '9' não se sentiu valorizado e a Inter acabou pagando a sua multa rescisória.

Romário

Outra lenda que deixou o clube depois de muitas conquistas. Seu rendimento dentro de campo foi impecável, mas suas férias no Brasil após a Copa do Mundo de 94 e os desentendimentos com Cruyff o deixaram fora.

Diego Armando Maradona

O craque nunca esteve perto da sua melhor versão no Barcelona. Mas sua chegada foi uma verdadeira bomba na época. Apenas dois anos depois, Maradona deixava o clube após polêmicas com a diretoria e Menotti, o treinador.

Zlatan Ibrahimovic

O Barça pagou 78 milhões pelo atacante sueco. E sua passagem durou apenas um anos. Guardiola e ele não se entenderam muito bem.

Luis Figo

Um dos casos de 'traição' mais lembrados da história do futebol. Ao menos foi assim que o Barcelona encarou a saída do luso com destino ao Real Madrid.

Bernd Schuster

Outro craque que não teve um final feliz no Barça. Schuster foi capaz do melhor dentro de campo e do pior fora dele. Sua saída na final da Copa da Europa de 1986 ao ser substituido aos 85' (viu os pênaltis do hotel) acabou com a sua passagem pela Cidade Condal.

Michael Laudrup

O dinamarquês vestiu a camisa do Barça por cinco temporadas com 55 gols e 226 partidas, mas sua saída se deu por problemas com Cruyff.

Neymar

O último caso. O brasileiro deu grandes emoções ao Camp Nou, mas a bonita história chegou ao fim com a sua ida ao PSG.