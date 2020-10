Messi, o melhor da história do Campeonato Espanhol; Cristiano é 12º

Leo Messi, Enrique Castro 'Quini' e César Rodríguez são os três melhores jogadores dos quase 90 anos de história do Campeonato Espanhol, segundo estudo do Centro de Pesquisa em História e Estatística do Futebol (CIHEFE), que coloca Cristiano Ronaldo na 12ª posição.

O trabalho, elaborado por José Antonio Ortega, tem como base uma série de dados objetivos para avaliar os jogadores positiva ou negativamente, entre os quais estão fatores como gols (com bola rolando, pênalti ou contra), cartões, expulsões, temporadas, número de partidas disputadas e de jogos como titular.

O estudo aponta que 9.724 jogadores participaram da primeira divisão espanhola entre as temporadas 1928-29 e 2019-20. A continuidade nas escalações e a eficiência em gols são os aspectos que mais se refletem nos resultados.

O argentino Leo Messi lidera a lista com 695 pontos, seguido por Quini, ex-Sporting de Gijón e do Barcelona, com 566. César soma 557 pontos e é o terceiro, graças a sua carreira com passagens por clubes como Barcelona, Sabadell, Granada, Cultural Leonesa e Elche.

A lista segue com Telmo Zarra (532), Raúl González (528), Juan Arza (510), Carlos Alonso 'Santillana' (489), Alfredo di Stéfano (481), Guillermo Gorostiza (473), Manuel Fernández 'Pahiño' (471), Francisco Gento (467) e Cristiano Ronaldo (457).

Messi também é o jogador com mais gols (444), seguido por Cristiano Ronaldo (312). 80 jogadores têm cem ou mais gols na competição, enquanto o português, com 61, é quem mais marcou em cobranças de pênaltis, recorde que Messi pode superar, já que tem 57 e continua no Campeonato Espanhol.