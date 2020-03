Messi, o pior pesadelo da Real Sociedad

O pesadelo continua mesmo na melhor temporada da Real Sociedad em muitos anos, com vaga assegurada na final da Copa do Rei e brigando pela classificação na Champions League.

Apesar da boa fase, jogar no estádio do Barcelona segue sendo um problema. Com a derrota deste sábado, o time de Imanol Alguacil aumentou o péssimo retrospecto, que se arrasta sem nem mesmo um empate desde 1995.

Um personagem é o maior vilão nesses confrontos na Catalunha. Lionel Messi soma 16 gols e é o que mais balançou as redes do time basco entre todos os adversários do Campeonato Espanhol.

A saída de Cristiano Ronaldo para a Juventus fez o argentino tomar a frente na lista de jogadores que mais marcou contra a Real Sociedad. O português saiu do futebol espanhol deixando um histórico de 15 gols no confronto.