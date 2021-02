"Messi? O vejo mais conectado do que nunca"

Gerard Piqué nunca se esconde, independentemente da situação. E nessa quinta-feira o zagueiro concedeu uma entrevista a Ibai Llanos em um seu canal no Twitch, onde abordou diversos temas.

Um dos mais importantes foi, sem dúvidas, o futuro de Leo Messi no Barcelona. O entrevistador questionou o zagueiro sobre todo a situação do fax de argentino e o seu futuro no clube.

"Foi uma situação difícil para todo mundo. De um lado está a situação do clube, do outro está o desejo pessoal. Eu não sei qual é a sua intenção, mas vejo o Leo mais conectado do que nunca”, afirmou.

Piqué também falou sobre a sua relação com Josep Maria Bartomeu, ex-presidente do clube, a quem não poupou comentários.

"A situação do COVID-19 complicou tudo. Um presidente tem que tentar administrar os problemas, gostem os demais ou não. Mas quando você não aparece... as coisas se acumulam e surgem mais problemas. Talvez tenha faltado liderança. Florentino, no 'caso Ramos', demonstra que o presidente deve ser o líder e o que manda", explicou.

O catalão falou ainda sobre a última temporada e a goleada para o Bayern de Munique. "Doeu muito, mas a vida é assim. As vezes te bate forte. Mas você tem que se adaptar, melhorar. Nos últimos anos, que comemos merda, damos mais valor ao que é ganhar título e ter êxito. É preciso olhar para frente. O fracasso faz parte da vida", concluiu.