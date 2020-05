"Messi ou Cristiano? Messi é o talento do último passe e do gol"

É a grande questão do mundo do futebol nos últimos 15 anos. Ambos venceram, conquistaram recordes, ganharam prêmios e demonstraram ser líderes com suas equipes. Mas costuma haver um favorito para cada pessoa, e Lucescu deu sua opinião.

"São dois fenômenos, mas Messi jogaria mais no meu time. Ele é o talento do último passe e do gol, enquanto Cristiano Ronaldo é acima de tudo o talento do gol", comentou ao 'Corriere dello Sport' o técnico que comandou times como Shakhtar Donetsk, Inter de Milão, Galatasaray e Besiktas, além das seleções de Romênia e Turquia.

Lucescu também falou sobre seu futebol. "O resultado é importante, mas o treinador nunca deve se tornar um escravo. Agora ganham as equipes agressivas, intensas e proativas que pensam em jogar e não em destruir. Em âmbito internacional, se você só pensar em se defender, nunca vai ganhar nada", explicou.

"Valeu a pena, foi muito bom poder montar essa grande equipe. Com todos os brasileiros que me deram muita alegria. Ninguém poderia pensar que isso pudesse entrar tanto em suas cabeças e corações. Todos deram o melhor de seu talento", falou o ex-treinador sobre o trabalho junto ao Shakthar.