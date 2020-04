Messi ou Cristiano Ronaldo? Kaká muda de opinião

Apesar de quatro anos atrás Kaká ter escolhido Cristiano Ronaldo em vez de Leo Messi, respondendo a uma das eternas perguntas do futebol, parece que o brasileiro mudou de idéia.

Isso foi confirmado por ele mesmo em uma declaração feita no Instagram para a conta oficial da FIFA: "Joguei com Cristiano e ele é realmente incrível, mas fico com Messi".

O Bola de Ouro de 2007, Kaká justificou sua resposta elogiando o atacante argentino do Barcelona: "É um gênio, um talento puro".

É claro que o brasileiro também deu boas palavras para seu ex-companheiro de equipe no Real Madrid: "Cristiano é uma máquina! Não é forte somente na parte fisíca, potente e rápido, ele é forte mentalmente. Quer sempre ganhar e ser o melhor. Joguei com Cristiano e ele é realmente incrível, mas fico com Messi".