"Messi? Papai Noel já meu deu um grande presente"

Pochettino já fala como treinador do Paris Saint-Germain. O argentino foi apresentado à equipe francesa e, como não poderia ser diferente, foi questionado sobre os rumores que aproximam Messi da capital da França.

O treinador foi questionado se o camisa 10 do Barça seria um bom presente de Dia de Reis, aproveitando a véspera da noite mais mágica do ano em relação aos Reis Magos. E o bom Mauricio saiu da situação com uma resposta de agradecimento.

E é que para Pochettino, já é um grande presente ter voltado ao PSG: "O Papai Noel já fez um ótimo trabalho e me deu a possibilidade de assinar por este grande clube. Vamos deixar todos os rumores para mais tarde para quando estivermos mais adaptados. Qualquer bom jogador será bem-vindo, obviamente".

“Estamos em contato diário com Leonardo, trabalhamos lado a lado durante 12 horas. Claro que o clube está ciente das possibilidades do mercado. Temos um leque variado de jogadores e vamos tomar a melhor decisão”, acrescentou o treinador.

Por fim, ele quis falar boas palavras sobre Al-Khelaïfi: "Aproveito para agradecer a confiança que nos deram. É um sonho poder voltar a esta casa. Sabemos que o desafio é enorme. Para mim é como um déjà vu . Volto para um clube onde estive e temos uma grande responsabilidade. Gosto da pressão para vencer. Estou relaxado. Quero trabalhar muito e colocar as minhas ideias ao serviço do clube”.