Messi parabeniza Agüero por seu time de e-Sport

Leo Messi e Kun Agüero já tiveram mil experiências juntos. Uma série de experiências que construíram a amizade entre dois argentinos que falam quase todos os dias. A última amostra foi os parabéns de Messi a Kun.

O atacante do Manchester City revelou o projeto de seu novo clube de e-Sports, com o nome de KRÜesports. O anúncio foi feito durante uma livestream do jogador na Twitch. Para os mais confusos, a Twitch é uma plataforma na qual os usuários transmitem conteúdos que vão desde uma simples conversa entre o 'streamer' e seu público, até conteúdos como gameplays, culinária, artesanato, música etc. Alguns exemplos em português são o canal Aqualua (para quem gosta de pinturas em aquarela), Inception7 (com jogos como Don't Starve Together e Among Us) e Ffinha (com transmissão de jogos alternativos).

Sergio disse que a ideia surgiu por conta da quarentena. "Como não podia sair, comecei a jogar FIFA e entrei em um torneio. Comecei a gostar e daí surgiu". Uma ideia que Messi já conhecia, como já comentou em um vídeo que o jogador do Barcelona compartilhou.

"Queria parabenizá-lo por sua nova equipe. Desejo-lhe boa sorte. Lembro-me de quando você me contou sobre este projeto quando você estava em Barcelona. Já é uma realidade, é um grande beijo", disse.

Uma dedicatória que Agüero recebeu ao passar por 'Olé', que lhe perguntou se Leo seria titular em sua equipe da FIFA. Algo que Kun afirmou.

“Contei ao Leo em Barcelona e ele olhou para mim como se quisesse dizer 'o que isso quer dizer?'. Comecei a mostrar a ele. Ele gostou e se apaixonou por aquele vídeo. Ele e Benja (filho de Agüero) são duas pessoas com as quais falei disso", concluiu.