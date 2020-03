"Messi parece um ex-jogador, nas partidas importantes desaparece"

Hugo Gatti não tem papas na língua e critica qualquer jogador. Após a derrota do Barcelona para o Real Madrid no 'Clásico' da LaLiga, novamente demonstrou sua acidez.

No programa de TV 'El Chiringuito', o ex-goleiro argentino criticou fortemente a atuação de Leo Messi no Santiago Bernabéu: "O Real Madrid venceu bem e ponto final. Barcelona foi uma porcaria em campo e o Real não. Messi é o melhor do mundo, mas quando tem que aparecer em um grande jogo, ele não aparece. E me dói dizer isso porque ele é argentino e porque gosto dele".

E acrescentou sem contemplação: "Quando Messi parece um veterano, eu também o digo campeão. Ele parece um ex-jogador ultimamente, mas como é Messi, ele tem qualidade de sobra".

Mas o 'Loco' Gatti tinha muito mais para dizer sobre o atacante argentino: "Ele perdeu velocidade no mano a mano, está vencido mentalmente, seu rosto é geralmente triste; mas ele está mais triste, não contagia ninguém. Está perdendo de 2 a 0, se vence, vence a Liga; ele tem que gritar alguma coisa. Como ele esteve, ele é como um ex-jogador. Ele não estava presente, a bola que ele desperdiçou, que Courtois pegou, se fosse em outro momento, era um gol certo. Ele se apressou porque está inseguro".

Finalmente, o ex-jogador argentino quis esclarecer que não tem nada contra o capitão do Barça, mas isso não o impediu de criticá-lo novamente: "Não tenho nada contra Messi. Ele, no jardim de sua casa, que é Camp Nou, e contra certas equipes, parece Pelé, Maradona, Cruyff, Di Stefano. Mas há quatro dias ele jogou contra o Napoli e não tocou na bola".

"Quando ele pega de vez em quando, deixa você sozinho porque é um fenômeno. É preciso dar uma injeção para que ele se levante. Se a Argentina pensa em Messi para que em três anos ele o levante, maus negócios. O tempo será uma testemunha".