Messi passou por exame em casa e pode treinar nessa segunda

Depois de confirmar que continuará no Barcelona por mais uma temporada, Leo Messi era esperado nesse sábado para realizar o teste de coronavírus nas instalações do clube, mas sua ausência chamou a atenção da imprensa local.

O Barcelona esclareceu que o argentino realizou em casa o exame de PCR, cujo resultado negativo é o requisito necessário para que ele volte a treinar com seus colegas, agora sob o comando de Ronald Koeman.

O grupo teve folga neste domingo, fazendo a torcida aguardar até o início da semana para voltar a ver Messi trabalhando. Sua permanência está garantida para o restante da temporada, mas o elenco tem uma série de mudanças a serem definidas dentro do projeto renovado pelo técnico.

Um dos principais nomes citados entre as possíveis mudanças no time é o de Philippe Coutinho, que voltou ao Barcelona após uma passagem vitoriosa pelo Bayern de Munique. Segundo jornais espanhóis, ele terá espaço na equipe de Koeman. Demonstrando motivação, o brasileiro chegou com quatro dias de antecedência.