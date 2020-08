Messi pede reunião e Barcelona se recusa a negociar saída

O adeus de Messi ao Barcelona parece estar mais próximo do que nunca. O destino também, já que o pai e agente do craque teria conversado com o PSG e comunicado os franceses de que a preferência do argentino é o Manchester City.

Nesta sexta-feira, a rede espanhola de rádios 'COPE', avançou nos bastidores das conversas entre o jogador e o clube catalão, indicando um impasse na tentativa de conversas que Messi pretende ter para encaminhar seu futuro.

A informação indica que o argentino pediu uma reunião ao presidente Josep Maria Bartomeu com o objetivo de buscar o melhor acordo possível para que a operação ocorra da melhor forma possível para todas as partes.

Crescido no Camp Nou, o atleta não quer encerrar a história com o clube de sua vida de uma forma incômoda. Além disso, quer garantir uma saída que não exija do Manchester City o pagamento de um preço exorbitante.

No entanto, 'COPE' afirma que ele recebeu uma resposta negativa da diretoria. "Ou é para renovar, ou não há nada para negociar"; seria essa a mensagem recebida pelo argentino.

Conforme a reportagem, Bartomeu não estaria disposto a encontrar Messi para que não se veja obrigado a negociar a saída de um dos maiores patrimônios do Barcelona - confira os números do camisa 10 no Barcelona.

Messi tem contrato válido até junho de 2021 e sua saída gratuita é mais do que improvável. Além de abrir os cofres para uma compra cara, quem quiser contar com o craque deverá bancar seu alto salário.