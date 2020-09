Messi pede união no Barcelona: "Assumo meus erros"

Depois de alguns meses de tensão na relação com o Barcelona, ​​finalmente Leo Messi mudou a mensagem e blindou o vestiário da equipe.

O argentino concedeu entrevista ao jornal 'Sport', que divulgou uma prévia do conteúdo nesta terça-feira. No material adiantado, o jogador pareceu muito mais tranquilo e defendeu a união da 'família culé' em busca do sucesso.

“Assumo meus erros, que, se existiram, foram apenas para fazer um Barcelona melhor e mais forte”, começou Messi, que em seguida explicou: “Depois de tantos desentendimentos, gostaria de colocar um ponto final. Todos os barcelonistas devemos nos unir e assumir que o melhor ainda está por vir".

Embora tenha reconhecido publicamente que queria deixar o Barcelona, o capitão mandou uma mensagem de tranquilidade aos torcedores.

“Queria mandar um recado a todos os 'socis' e a todos os 'culés' que nos seguem. Se em algum momento algum deles se incomodou com algo que eu disse ou fiz, não duvide que sempre fiz pensando no melhor para o clube", ressaltou.

Por fim, Messi insistiu na união de todos os que rodeiam o Barcelona: “Somar paixão e entusiasmo será a única forma de atingir os objetivos, sempre unidos e remando na mesma direção”