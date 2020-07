Messi, pesadelo para Simeone no Espanhol

O Barcelona, com Messi em campo, sabe bem o que é vencer contra o Atlético de Simeone no Espanhol. O levantamento feito com ProFootballDB, laboratório de dados de BeSoccer, é muito positivo para os catalães.

Não foi uma ou duas vezes. Lionel definiu o confronto em mais de uma ocasião, inclusive no primeiro turno desta edição da liga, quando o camisa 10 marcou aos 86 minutos para abrir e fechar o placar.

O atacante tem onze vitórias e cinco empates em partidas da competição nacional contra o Atlético de Madrid comandado por Simeone. Além disso, marcou onze gols e deu três assistências.

Pela Champions League, a história é outra, com duas eliminações, uma vitória, um empate e duas derrotas, sem gols nem assistências. Na Copa do Rei, o jogador tem vantagem, com três vitórias e um empate. Na Supercopa da Espanha, Messi tem dois empates e uma derrota, mas ganhou o troféu em 2013.

Com um novo duelo no Camp Nou nesta terça-feira, o time catalão tem mais uma chance de usar sua principal arma contra o Atlético de Madrid. O capitão de Setién conta com o bom histórico contra o adversário desta rodada para retomar o caminho do gol após três rodadas sem marcar.