Messi pode sair de graça do Barcelona no fim da temporada?

Com o Barcelona vivendo uma grave crise estrutural, o que parecia impensável está cada vez preocupando os torcedores: Messi pode acabar deixando à Catalunha para atuar em outro clube?

Interessados não faltam: qualquer time do mundo, obviamente, teria vontade de contar com Lionel Messi em seu elenco. Recentemente, inclusive, especulações davam conta de que tanto o Manchester United quanto o City preparavam investidas para tentar adquirir o jogador.

Pior ainda para o Barcelona seria a especulação de que o argentino, insatisfeito, poderia ativar uma cláusula em seu contrato que lhe permitiria sair de graça do clube. Assim, ficaria livre no mercado para qualquer time que tivesse interesse em contratar um dos maiores craques da história do futebol.

Mesmo que ele não utilize esta cláusula, seu vínculo com o clube catalão termina em junho de 2021 e não há nenhum indício que as duas partes estejam próximas de chegar a uma acordo.

O próprio Messi afirmou em outras ocasiões que jogaria em outra equipe que não o Barcelona: o argentino já declarou publicamente sua vontade em encerrar a carreira no Newell's Old Boys, clube do coração e onde começou a carreira.

Mesmo assim, assistir o craque vestindo uma camisa que não seja o dos Blaugranas seria um choque: ainda mais quando pensamos que ele poderia ser treinado por Pep Guardiola, outro ídolo do Barça, no Manchester City, caso as especulações se concretizassem.

Depois de sua briga pública com Eric Abidal, tal possibilidade foi muito veiculada na imprensa internacional. Mesmo com o próprio treinador afirmando que "gostaria de ver Messi se aposentando na Catalunha", fica difícil imaginar (e isto é uma opinião) que o técnico recusaria ter o argentino em sua equipe novamente.

É claro: parece ser tempestade em um copo d´água. Mas nós já vimos de tudo no futebol, e a cada dia que passa sem que o Barcelona anuncie a renovação de contrato do argentino, ele fica mais próximo de procurar outros desafios.

Assim, fica claro que o Barcelona tem uma tarefa: fazer Messi assinar um novo contrato com o clube. Para isso, os catalães não vão poupar esforços, contratando reforços que permitam a criação de um time mais competitivo. Caso contrário...o irreal pode acabar acontecendo.