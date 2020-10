Messi precisa respirar

Quando um jogador recebe muita carga física, as chances de ele jogar um jogo ruim aumentam. E foi exatamente isso que aconteceu com Messi no Coliseu Alfonso Pérez.

O camisa 10, que estava com a Argentina na Data FIFA, sofreu um enorme desgaste ao viajar de um extremo a outro do mundo e ainda por cima disputou os jogos contra Equador e Bolívia na íntegra. Todos os minutos.

Muita carga para o argentino e que Koeman não viu, como apontado por 'AS'. O técnico holandês, na última partida contra o Getafe, avisou que Leo jogaria quatro partidas em apenas onze dias.

A fonte citada lembra que Messi estava praticamente desaparecido por falta de energia, o que é bastante preocupante se considerarmos que estamos no meio da temporada.

Faz apenas 21 dias que a temporada começou e o argentino tem participado em todos os jogos, tanto pelo seu país quanto pelo Barça: seis de seis, o que se traduz em 540 minutos.

Leo parece precisar de um respiro porque ainda há um longo caminho a percorrer. O objetivo não é outro senão tentar deixar o jogador o mais pronto possível nos meses em que os títulos são definidos. É hora de descansar?