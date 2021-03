Messi provocou o Sevilla: "Vocês voltarão para casa esquentadinhos hoje"

Vários são os meios que asseguram que após a vitória do Barcelona sobre o Sevilla no vestiário do Camp Nou houve uma importante discussão entre as duas equipes.

Aparentemente, depois que o Barça chegou à final da Copa do Rei, Pepe Castro, presidente do clube andaluz, e Monchi, diretor esportivo, desceram para o túnel do vestiário assim que os jogadores do Barça chegaram.

Segundo o 'Cadena SER', naquele momento houve uma discussão intensa com Leo Messi e Pepe Costa, auxiliares dos jogadores da equipa do Barça.

"Sempre ganham os mesmos...", começaram os andaluzes, incomodados com algumas decisões arbitrais do jogo e o argentino respondeu: "Vocês voltarão para casa esquentadinhos hoje".

O meio citado também acrescenta que embora o ânimo estivesse muito exaltado, não houve agressão física e que a equipe de arbitragem presenciou tudo o que aconteceu.

Toni Juanmartí, jornalista do 'Sport', confirmou o ocorrido por meio de sua conta oficial no Twitter. Citando 'Esports RAC1', ele acrescentou sobre o assunto que os jogadores criticaram Monchi por chamar Koeman de "chorão" depois do 2 a 0 na LaLiga.

"'Esports RAC1' explicou que havia tensão no túnel do vestiário. Os jogadores do Barça censuraram Monchi por chamar Koeman de 'chorão' e este enfrentou um deles. Bravo pelo vestiário do Barça dando a cara pelo seu treinador", publicou o referido jornalista. Aparentemente, nem Lopetegui nem Koeman teriam participado do tumulto.