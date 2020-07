Messi quebra recorde de assistências de Xavi

Embora não seja a melhor temporada para o argentino individual e coletivamente, a verdade é que Leo Messi continua fazendo história e sendo o diferencial nos jogos do Barcelona.

O argentino aproveitou a última partida da liga contra o Alavés para superar um recorde histórico que era de um amigo e ex-parceiro.

O '10' deu um presente para Ansu Fati no gol do jovem, que abriu o placar no estádio Mendizorroza. Com isso, chegou a 21 assistências até agora nesta temporada do Campeonato Espanhol.

O passe serve para deixar para trás o recorde dividido até então com Xavi Hernández, que na temporada 2008-09 deu 20 passes para gol.

Além disso, Messi seguiria muito ativo no campo de ataque e marcou o segundo gol da partida, que chegaria ao intervalo com goleada por 3 a 0 graças a um gol de Suárez.