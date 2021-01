Messi quer jogar a final da Supercopa

O Barcelona só pensa no duelo contra o Athletic Club. Uma partida que determinará o campeão da Supercopa e que, apesar de tudo, Lionel Messi não quer perder.

O astro argentino desfalcou o clube azulgrana na semifinal contra a Real Sociedad por um problema no bíceps femoral que, inicialmente, poderia ficar dez dias de fora.

As ultimas notícias apontam que o craque não poderá estar em campo devido aos seus problemas físicos, mas o '10', como destaca o 'Sport', quer estar em campo naquele que pode ser o primeiro título da 'era Koeman'.

O diário assegura que, apesar de não ter treinado com o resto do grupo, Messi se sentiu melhor enquanto treinava afastado do grupo e, se continuar assim no final de semana, poderia entrar em campo.

A informação afirma que Ronald Koeman incluirá Leo na lista de relacionados para a grande final e o argentino dirá se tem condições de jogo ou não.